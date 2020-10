Cooperação inédita visa fortalecer atuação das Defesas Civis Municipais do Pará

Convênio assinado entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Vale prevê o investimento de mais de R$ 8 milhões

Para fortalecer a atuação das Defesas Civis Municipais do Pará, o Corpo de Bombeiros Militar e a Vale firmaram um acordo de cooperação técnica e financeira. O convênio estabelecido prevê o investimento de R$ 8,7 milhões em treinamentos das equipes e no suporte de uma consultoria especializada para a construção de planos de resposta integrados, que qualificarão a Defesa Civil e os demais órgãos envolvidos para o atendimento de qualquer situação de emergência nos municípios.

Esses planos são os chamados Planos de Contingência que, conforme a legislação, devem ser elaborados pelos municípios e envolvem o mapeamento de situações passíveis de ocorrer nas localidades, como incêndios de grandes proporções, inundações, desmoronamentos e vazamentos de produtos perigosos. “O acordo da Vale com o Corpo de Bombeiros Militar visa garantir a atuação precisa das Defesas Civis na proteção das comunidades paraenses, estabelecendo um pacto importante de segurança com toda a sociedade”, explica o Gerente de Desenvolvimento Territorial da Vale, Frederico Baião.

Conforme o último levantamento da Divisão de Apoio Comunitário da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), nenhum dos 144 municípios do Pará conta atualmente com o Plano de Contingência elaborado em sua totalidade. A partir do convênio, os municípios de Parauapebas, Curionópolis, Marabá, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Felix do Xingu receberão o apoio para a elaboração dos planos de contingência, visando aprimorar ainda mais a atuação em proteção das comunidades.

Pelo Termo de Cooperação, a Vale também irá disponibilizar uma plataforma de ensino à distância para que a CEDEC realize treinamentos específicos aos militares e agentes das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. “Estamos oficializando uma parceria que vem acontecendo há muito tempo. Com esse termo, conseguiremos capacitar e atualizar a atuação das Defesas Civis Municipais, ampliando o bom atendimento para a população paraense que depende do nosso trabalho”, celebra a Coordenadora-Adjunta de Defesa Civil do Estado, Tenente-Coronel Ciléa Mesquita.

O Termo de Cooperação está previsto para ser colocado em prática a partir de 2021. No Pará, as Defesas Civis Municipais também estão acompanhando a execução dos Planos de Ação de Emergência de Barragem (PAEBM) da Vale.

