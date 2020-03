Coronavírus: Parauapebas não tem registro de suspeitas e de casos da doença

Diante do avanço dos casos do Coronavírus (Covid-19) principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, a Prefeitura de Parauapebas vem a público para tranquilizar a população de que o município, até o momento, não registrou nenhuma suspeita e nem caso da doença.

Contudo, o governo municipal se sente na obrigação de alertar a população para os cuidados básicos que precisam ser tomados para prevenção não somente contra o Coronavírus, mas contra outras doenças infectocontagiosas, como o sarampo e viroses. Lavar as mãos e higienizar o ambiente estão entre os principais cuidados, que precisam ser constantes.

A prefeitura ressalta que, em havendo qualquer suspeita de Coronavírus em Parauapebas, será a primeira a emitir comunicado à população até porque a informação serve também como mecanismo de controle da doença. Por isso, é bom que todos também se previnam contra as falsas notícias, as chamadas fake news, que costumam ser espalhadas pelas redes sociais. Fique atento aos veículos de comunicação da cidade, pois estes devem repassar todas as informações conforme orienta a assessoria de comunicação da Prefeitura de Parauapebas.

Mesmo sem suspeita de Coronavírus em Parauapebas, desde a semana passada a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vem preparando seu corpo técnico para cuidar das situações que chegarem aos hospitais e unidades de saúde (UBS). Ainda nesta quinta-feira, 12, mais de 100 médicos e enfermeiros da rede pública e particular de saúde do município foram treinados para lidar com os casos suspeitos da doença.

A Semsa faz um alerta: sintomas, como tosse e secreção nasal, não são casos suspeitos de Coronavírus. Conforme prescreve o Ministério da Saúde, no momento atual quem pode ter contraído o vírus – ou vir a contraí-lo – são as pessoas que viajaram para o exterior nos últimos 14 dias e/ou as pessoas que mantêm ou mantiveram contato com quem é suspeito ou teve caso confirmado da doença.

Diante disso, a prefeitura vem elaborando material para distribuição no aeroporto e rodoviária de Parauapebas, com informações e orientações sobre o Coronavírus. E para que a população não confunda o Covid-19 com a gripe, já que os sintomas são parecidos, o governo municipal ainda orienta a população a acompanhar as informações oficiais sobre a doença também no site do Ministério da Saúde: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus

A população de Parauapebas fique certa de que a prefeitura está atenta para o Coronavírus, tanto que começou a se cercar de cuidados de prevenção contra a doença.

É a Prefeitura de Parauapebas cuidando da nossa gente!

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP