Semana da Árvore em Parauapebas começa na segunda-feira, 16

A 24ª Semana da Árvore de Parauapebas será realizada no período de 16 a 21 deste mês, com o tema “Rios voadores. Mais árvores, mais vida!”. As atividades vão envolver estudantes e comunidades das zonas urbana e rural do município. Este ano, a programação desenvolvida pela Prefeitura de Parauapebas aborda a importância da Amazônia no regime de chuvas do restante do País.

Logo na abertura, estudantes do 5º ano da rede municipal vão participar da tradicional gincana ecológica, que proporciona conhecimento e diversão. Alunos da Escola de Educação Infantil Cora Coralina também irão participar, construindo um jardim de plantas medicinais. Além disso, a programação contará com oficinas e minicursos, por meio das quais serão repassadas técnicas de produção de repelentes naturais, por exemplo.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) em alusão ao Dia Mundial da Árvore, comemorado em 21 de março.

Rios Voadores

Os rios voadores são “cursos de água atmosféricos”, formados por massas de ar carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças carregando umidade da Bacia Amazônica para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias como uma frente fria vinda do Sul, por exemplo, se transforma em chuva. É essa ação de transporte de enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios voadores – um termo que descreve perfeitamente, mas em termos poéticos, um fenômeno real que tem um impacto significante em nossas vidas.

Fonte: https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/

Confira a programação completa da Semana da Árvore:

16/03 (Segunda-feira)

Abertura oficial com Gincana Ecológica e Blitz Educativa

Local: Praça da Juventude, Casas Populares II

Horário: 8h às 12h

17/03 (Terça-feira)

Festa das árvores (tenda itinerante) com teatro de fantoches e oficinas de produção de produtos artesanais e de repelente natural

Local: Associação do Bairro Nova Carajás

Horário: 9h às 12h

18/03 (Quarta-feira)

Festa das árvores (tenda itinerante) com teatro de fantoches e oficinas de produção de produtos artesanais e de repelente natural

Local: Vila Sansão

Horário: 09h às 12h

19/03 (Quinta-feira)

Construção de jardim de plantas medicinais e oficina de repelente natural

Local: Escola Cora Coralina (rua G-06 – Qd. 142 Lote 03 – bairro Jardim Ipiranga. Próximo à rodovia PA-160)

Horário: 08h às 12h

20/03 (Sexta-feira)

Minicursos de Mudas Florestais e de Cactos e Suculentas

Local: Ceup (rua A, Qd. especial, Cidade Nova)

Horário: 8h às 17h

Exposição “Água existe sem você. Você que não existe sem água!”

Local: Estação de Tratamento de Água (ETA 1), Liberdade 1

Horário: 8h às 12h

21/03 (Sábado)

A importância das abelhas para as plantas (visita guiada ao meliponário)

Local: Casas Populares I (Polo Moveleiro)

Horário: 8h às 12h

Formatura do Programa Jovem Ambientalista (PJA)

Local: Centro de Desenvolvimento Cultural – CDC (rua 10 esquina com a PA-275, Cidade Nova)

Horário: 18h às 21h