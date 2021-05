Corpo de jovem é encontrado às margens de rio

O corpo de uma jovem foi encontrado às margens de um rio no loteamento Jardim Liberdade, no município de Tailândia. A vítima que ainda não foi identificada foi morta com um tiro na nuca

A garota estava com a peça de cima do biquíni e vestida em um short jeans. Ela tem duas tatuagens no punho da mão direita, os cabelos são crespos e pretos, ela tem pele branca.

Policiais civis e militares estiveram no local, mas até o momento não há nenhuma informação sobre o ocorrido. A polícia acredita que o homicídio tenha acontecido ontem pela tarde ou a noite. O local é muito utilizado pelos moradores para tomar banho e lavar roupa.

portal tailândia