Movimenta Pebas exibe espetáculos de dança da Escola do Grupo Corpo

Projeto oferece programação diversificada

Patrocinado pela Vale em 2020, e adaptado para promover ações também durante a pandemia, o Movimenta Pebas oferece programação diversificada e totalmente gratuita à população nas áreas de teatro, dança, música, audiovisual e artes plásticas. O projeto também investe na produção e na capacitação dos artistas locais, impulsionando a rede produtiva da cultura e gerando renda. Em parceria inédita com a Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo, uma das mais renomadas companhias de dança do planeta, o Movimenta Pebas promoveu cursos on-line de balé clássico, dança contemporânea, danças populares brasileiras e história da dança para jovens e adultos, entre julho e novembro de 2020. Todas as 230 vagas disponibilizadas foram preenchidas. Centenas de internautas também participaram de aulas abertas de dança livres, que foram transmitidas pela plataforma Youtube no ano passado. O Movimenta Pebas já selecionou, por meio de dois concursos culturais, cinco peças teatrais de curta duração, que estão sendo montadas e gravadas com recursos do projeto, e selecionou, produziu e lançou dez videoclipes com músicas inéditas de compositores de Parauapebas. O projeto está promovendo, de modo on-line, dois cursos sobre a história do Cinema, uma mostra de curtas-metragens, e lançou edital de seleção para o programa de residência artística em artes plásticas, com foco em desenho e pintura. O Movimenta Pebas tem patrocínio da Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Secretaria Municipal de Cultura, através do Centro Cultural de Parauapebas – CCP e Instituto Vivas, e é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura – Governo Federal.