Vídeo: jovem leva ‘tijolada’ no rosto e família pede ajuda para o tratamento

Familiares da jovem Samara Gardeane, 15 anos, pedem ajuda financeira para que a adolescente possa fazer um tratamento médico em uma outra cidade. Ela foi atingida no rosto por um tijolo, arremessado durante uma confusão que ocorreu no último sábado, 15, em Itaituba, sudoeste do Pará.

A irmã da vítima, Samela Gardeane, disse ao Portal Giro, que a família foi informada sobre a indisponibilidade de leitos em Santarém e Belém, por conta disso, estão buscando vagas no Hospital Regional de Marabá e também em uma unidade hospitalar especializada em São Paulo. Ela pode ser transferida a qualquer momento.

Segundo o site, o objeto foi lançado por um adolescente, ainda não identificado, que tentava atingir um outro rapaz. Testemunhas informaram que ele estava sob efeito de bebida alcoólica. A motivação da briga não foi informada.

Samara continua internada no Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde passou por uma pequena cirurgia de correção no rosto. Ainda conforme informaram seus familiares, ela está consciente e conversa normalmente, a única preocupação é quanto ao seu olho. A jovem precisa ser avaliada por um profissional da oftalmologia.

Para ajudar, basta realizar uma transferência, de qualquer valor, via PIX. A chave para a transferência é 729.677.902-06. O titular da conta é Jerdane Posseano da Silva, que é pai de Samara. A empresa em que Samara é cliente, Espaço Belíssima Bronze, lançou uma campanha para ajudá-la. Todo o valor de procedimentos de bronze feitos de 16 e 18 de maio serão doados para cirurgia de Samara.