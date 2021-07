Corpo de Lazaro Barbosa será velado hoje

Cerimônia fúnebre ocorre nesta quinta-feira (1°), em Cocalzinho (GO). Suspeito de cometer chacina em Ceilândia e diversos outros crimes foi morto por policiais nesta segunda-feira (28)

O corpo de Lázaro Barbosa dos Santos, de 32 anos, chegou a uma funerária do Distrito Federal, nesta quarta-feira (30), para ser preparado para o velório. O suspeito de cometer chacina em Ceilândia e de uma série de outros crimes, foi morto por policiais na segunda-feira (28), em Águas Lindas de Goiás, após uma caçada que durou 20 dias.

Lázaro estava no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e foi trazido para uma funerária que tem sede na Asa Sul. No entanto, o cadáver está sendo preparado em uma clínica da empresa, no Setor de Oficinas Sul, no Guará.

O velório do suspeito está previsto para esta quinta-feira (1°), em Cocalzinho (GO), em uma cerimônia restrita. Parentes dele decidiram não divulgar o horário, devido à repercussão do caso.

A preparação do corpo foi feita gratuitamente, a pedido de um advogado que auxiliava a família do suspeito. Os parentes optaram por fazer a cerimônia fúnebre com caixão aberto.

Vitimas de Lazaro durante a fuga

Lázaro é apontado como principal suspeito de matar quatro pessoas da mesma família em 9 de junho, no Incra 9, em Ceilândia. Segundo investigação da Polícia Civil, ele invadiu uma chácara e assassinou Cláudio Vidal, de 48 anos, e os dois filhos dele, Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15.

Após a morte da família no DF, Lázaro invadiu diversas chácaras, fez uma série de reféns e deixou pelo menos quatro pessoas feridas. Ele passou 20 dias foragido e mais de 200 agentes de forças de segurança do DF, de Goiás e federais participaram da operação para encontrá-lo.

Morte de Lazaro

Após ser capturado, nesta segunda, o criminoso foi atingido por vários tiros. Ele chegou a ser levado por uma viatura do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Bom Jesus. A morte foi confirmada pela Polícia Técnico-Científica de Goiás e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia.

Participaram da ação as polícias Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DF) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO).

