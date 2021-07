Confira resultado preliminar do concurso da PM

Nota de corte é de 44 pontos, o resultado foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE)

o resultado preliminar do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Um post feito nas redes sociais da secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, confirmou a informação.

De acordo com a Secretaria de Planejamento e Administração do Pará, atualmente, 45.674 candidatos estão na disputa por uma vaga na seleção. A concorrência por cargo e grupo de vaga ainda não foi divulgada.

Retomada no fim de abril, o concurso PM/PA teve um novo cronograma divulgado. No dia 1 ° de julho está previsto a divulgação do gabarito oficial definitivo. Além do resultado preliminar da prova de conhecimentos.

Os candidatos precisam ficar atentos, pois os recursos contra o resultado preliminar da prova de conhecimentos serão aceitos entre os dias 2 e 8 de julho.

Confira as próximas datas do certame:

Publicação no resultado final da 1a Etapa – Prova de Conhecimentos – 14/07/2021

Período para a realização das atividades relacionadas ao exame de avaliação psicológica. 23/07 a 2/08/2021

Imagem: Ascom/Pm