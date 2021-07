Estudo revela que crianças experimentam drogas com 9 anos de idade, como ajudar essas pessoas sair das drogas

Cada vez mais cedo os jovens de todo o mundo estão começando a usar drogas, segundo um estudo feito pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), no Brasil a idade média em que uma criança começa a usar drogas é bastante assustadora, por volta dos 9 ou 10 anos de idade.

As drogas mais usadas são tabaco, maconha, álcool e cocaína, segundo Relatório Mundial sobre drogas 2020 estima que 269 milhões de pessoas usem drogas em todo o mundo, os dados também apontam que o número de usuários cresceu cerca de 30% no ano de 2018 quando ao ano de 2009, 2018 foi o ano em que teve o maior aumento de número de usuários de dos últimos tempos, revelou a pesquisa.

De todas essas drogas citadas acima uma das mais perigosas é o crack, ele é derivado da cocaína é uma forma cristalizada e que é bem mais poderosa que a própria cocaína, o efeito do crack no corpo do usuário, euforia que deixa o seu utilizador com mais energia e maior auto-estima, e, é por essas razões, que o crack acaba sendo muito utilizado, especialmente por pessoas que estão passando por períodos difíceis, o efeito devastador dessa droga pode der visto em fotos de antes e depois de pessoas que foram presas, em um curto espaço de tempo.

antes e depois do tratamento

imagens:megacurioso.com

Tratamento

Como podemos ajudar uma pessoa que deseja sair das drogas, essa é uma pergunta bastante frequente por pessoas que tem um ente querido passando por um momento difícil e não consegue sair das drogas.

Um dos primeiros passos é buscar ajuda especializada no assunto, o próximo passo é fazer com que essa pessoa se sinta acolhida e que tenha apoio dos mais próximos e que possas contar com essas pessoas, o próximo passo caso necessite de internação é não deixar essa pessoa se sentir sozinha, visitá-la sempre que possível.

A Clínica Novos Rumos, localizada em Betim MG, tem recebido bastante pacientes da cidade de Parauapebas e região, que passaram por tratamento e hoje voltaram a ter uma vida normal como antes. A clínica conta com uma equipe pronta para atender 24 horas homens e mulheres, Voluntárias, Involuntárias ou Compulsórias (por determinação judicial). A clínica possui características hospitalares, dispõe de Plantão Médico e de Enfermagem 24 horas, além de equipe multidisciplinar capacitada (Médico Psiquiatra, Psicólogos, Terapeuta Ocupacional, Enfermeiro, Assistente Social e Nutricionista) lembrando que a clínica aceita convenio, para mais informações deixaremos o link abaixo.

Redação: Géssica Portácio

Imagem:wp.clicrbs.com.br