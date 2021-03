Corpo de vítima da covid-19 cai de caixão em frente ao cemitério

Os agentes funerários tiram o caixão do carro, base se desprende e o corpo cai no chão.

O corpo de uma vítima da covid-19 caiu do caixão em frente ao Cemitério Santa Terezinha, no Sítio Candeais, na zona rural de Passira, Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na quarta-feira, 24.

Nas imagens, é possível perceber o momento no qual o caixão é retirado de dentro do carro funerário. Em seguida, a base do caixão cede e o corpo cai antes de entrar no cemitério.

Familiares, ficaram desesperados ao presenciarem o ocorrido. Em seguida os agentes ajustaram o caixão e o corpo foi levado até a cova para ser enterrado.

