Lockdown: Prefeitura de Parauapebas vai flexibilizar decreto na Semana Santa

Flexibilização será em caráter de experiência, avisa prefeito Darci, que apela por colaboração de todos para evitar que a cidade volte a parar totalmente. E anuncia: Parauapebas terá mais de cem leitos para a Covid-19

Após decretar lockdown por sete dias em Parauapebas, com duração até este sábado, 27, a prefeitura prepara um novo decreto que irá flexibilizar as medidas restritivas na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Darci Lermen em entrevista ao radialista Elson Brito, da rádio Arara Azul, na manhã desta sexta-feira, 26.

A flexibilização será “uma experiência”, adiantou o gestor, e deverá contemplar principalmente os comerciantes, que precisam seguir à risca os protocolos sanitários para atendimento ao consumidor na semana de feriado da Semana Santa.

“Nós devemos dar alguma flexibilidade na semana que vem, mas quero já dizer aqui, de pronto, que é fundamental que cada pessoa, que cada comerciante siga os protocolos, pelo amor de Deus”, apelou insistentemente o prefeito, para avisar: “Vai ser flexibilidade um pouco. Não significa escancarar”.

Da população, o prefeito espera o mesmo cuidado, para evitar que um novo lockdown seja decretado em Parauapebas. O novo decreto, adiantou Darci Lermen, não vai proibir a circulação de pessoas nas ruas, mas vai exigir e fiscalizar o uso de máscara pela população já que muita gente insiste em não se proteger apesar da gravidade da situação no município, onde os leitos hospitalares estão 100% ocupados.

“Se cada um se cuidar, não vamos precisar de lockdown”, avisou o gestor. “Não podemos permitir que a Semana Santa, de tanta reflexão sobre a vida e a morte de Jesus, seja semana de infecção”.

A população, frisou Darci, precisa ser lembrada que a Covid-19 é letal. “Não seja responsável pela morte de alguém da sua família, pela morte de algum amigo seu”, conclamou ele. “Eu acredito, eu preciso que cada um, que cada família tenha o cuidado necessário para não levar o vírus para dentro de casa. Quem passou pela experiência sabe o tanto que é ruim perder alguém porque levou o vírus pra dentro de casa”.

Mais leitos definitivos para Parauapebas

Na entrevista, Darci Lermen pontuou todas as iniciativas da prefeitura para impedir o avanço do coronavírus. Destacou o grande esforço para a compra de vacinas – não adquiridas ainda por falta de fornecedor – e a sobrecarga do sistema de saúde de Parauapebas devido ao atendimento prestado também a pacientes de outros municípios da região, como Curionópolis, Canaã dos Carajás, Eldorado e até de municípios mais distantes, como Jacundá.

“No Hospital Geral teve um dia que não tinha ninguém de Parauapebas”, disse o prefeito, para informar sobre a nova estrutura de saúde que vem sendo construída no município: além das obras requalificação de uma ala do HGP, com 28 novos leitos exclusivos para pacientes com Covid, um outro espaço do hospital, hoje subutilizado, será transformado também em ala para atendimento de pessoas com o vírus.

Com esse novo espaço, informou o prefeito, Parauapebas terá mais de cem leitos para tratamento do vírus. “Em vez de construirmos um Hospital de Campanha, estamos fazendo uma estrutura definitiva”, ressaltou Darci Lermen. “Estamos nos preparando com uma estrutura maior que a estrutura do Hospital de Campanha”, reforçou ele.

As obras da ala com 28 leitos estão previstas para serem entregues no próximo dia 8 de abril, numa parceria entre a prefeitura, a mineradora Vale e o Instituto Acqua. Os 28 leitos serão para os casos mais graves e irão se somar as outros 40 leitos de enfermaria para atendimento da Covid-19.