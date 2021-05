Corpo do ator Paulo Gustavo será cremado nesta quinta-feira

A direção do theatro Municipal do Rio ofereceu o espaço para a realização do velório de Paulo Gustavo, mas a família do artista optou por uma despedida mais restrita.

Morte por Covid após 52 dias

Paulo Gustavo morreu na terça-feira(4), aos 42 anos, vítima de Covid. Criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema, ele estava internado desde de o dia 13de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.