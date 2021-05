Vale abre processo seletivo com prioridade para profissionais com deficiência

Pará, 5 de maio de 2021 – A Vale abriu processo seletivo com cerca de 200 vagas para profissionais com deficiência. Há oportunidades para diversos cargos, em áreas operacionais e administrativas, incluindo o trabalho remoto. A seleção voltada para profissionais com deficiência faz parte do movimento da empresa de se tornar mais inclusiva e ampliar a diversidade. As oportunidades presenciais (em que não será possível o trabalho remoto) estão distribuídas nos estados do Pará, Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em terras paraense, há 95 vagas que abrangem os municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá, Curionópolis e Ourilândia do Norte. As inscrições devem ser feitas em www.vale.com/oportunidades ou pelo perfil da empresa no LinkedIn até 14 de maio. No site da Vale, o candidato poderá verificar qual vaga está mais alinhada ao seu perfil, realizar a inscrição e participar do processo seletivo 100% online. A avaliação de cada candidato acontecerá durante todas as etapas do processo seletivo, conforme modelo global de recrutamento, iniciando pela análise de enquadramento. “Estamos em uma jornada de transformação e acreditamos que a evolução da Vale exige contribuições de múltiplas perspectivas e experiências. Somos uma empresa feita por pessoas e para pessoas e atrair talentos diversos é fundamental para que possamos inovar e construir uma companhia cada vez mais sustentável”, explica Mira Noronha, gerente global de Atração de Talentos da Vale. Evoluindo juntos A evolução conjunta, movida pelas pessoas que fazem a Vale, está presente na trajetória de Sarah Lopes, que trabalha em Carajás, na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará, mas está em regime de home office devido à pandemia. Formada em Engenharia Civil, ela integra a equipe de Gestão e Contratos do negócio de Metais Básicos desde dezembro de 2019, e sua presença estimulou uma mudança no olhar dos colegas sobre as pessoas com deficiência.