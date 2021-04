Corpo é achado em estado de putrefação preso em draga

O1° Tenente Valcimar, 9° Batalhão de Polícia Militar, informou que o corpo está irreconhecível devido ao avançado estado de putrefação.

Um corpo de sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (04), preso em uma draga às marges do rio Parnaíba na altura da Avenida Boa Esperança, na Vila Apolônia, no bairro São Joaquim, Zona Norte de Teresina. Uma equipe do Corpo de Bombeiros se encontra no local fazendo a retirada do corpo.

Os agentes isolaram a área para os primeiros procedimentos. “Recebemos a informação de que populares encontraram o corpo de um homem preso na draga da Boa Esperança. O local é de difícil acesso e só dá para ir andando. De acordo com o policial que foi lá, o corpo está bastante inchado e irreconhecível, mas é só sexo masculino”, disse.

Para o oficial, tudo indica que foi afogamento. “O corpo de bombeiros já está no local fazendo a retirada e trazendo o corpo para as margens. Tudo indica que foi afogamento. Claro que pode ter sido de outra coisa né, pois o acesso para lá é muito ruim, a viatura não conseguiu chegar lá, só dar para ir a pé”, completou.

A Perícia Criminal foi acionada para iniciar as investigações no local, além do Instituto Médico Legal (IML), que irá apontar as reais causas da morte.

www.meionorte.com