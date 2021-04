Ponte do Rio Mearim desaba matando uma pessoa

A informação inicial era de que quatro pessoas haviam sofrido ferimentos leves. Mas, ao chegar no hospital, uma das vítimas, identificada como Paulo Henrique Neves Galvão, de 21 anos, acabou morrendo.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Bacabal, capitão David Rerison, os bombeiros continuam no local para fazer buscas e identificar as causas do acidente.

De acordo com o capitão David Veiga, chefe do setor de Vistoria e Pareceres da Defesa Civil estadual, o órgão está trabalhando na fase de gestão e resposta, para identificar as causas do acidente.

A ponte metálica era somente para pedestres, ligando o bairro Trizidela ao Centro de Bacabal. Há meses, moradores já reclamavam da estrutura da ponte, construída com metal e madeira. Eles relatavam de peças de madeiras e ferro se soltado, além de ser um local de aglomerações, mesmo no pico da pandemia.

g1.globo.com/ imagens: Redes sociais