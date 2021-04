Jovem morre em jogo de roleta russa

Triste episódio aconteceu em Janaúba, no Norte de Minas. Rapaz estava em companhia de amigo, que foi conduzido à delegacia

Será sepultado, no Cemitério São Lucas, em Janaúba (Norte de Minas), no final da tarde desta sexta-feira (2/4), o corpo do estudante de direito Cades Emanuel Pimenta Santos Norte, de 20 anos. De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar de Janaúba, o estudante morreu com um tiro na cabeça, disparado por ele mesmo numa perigosa brincadeira, chamada “roleta russa”, na quinta-feira à noite (1º/4).