Calendário da 1ª parcela do Auxílio de todo mês de abril

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial começa nessa semana, sendo mais específico nessa terça-feira (6), para inscritos do programa aplicativo, site, bem como para inscritos do Cadastro Único (CadÚnico) que não recebem o Bolsa Família.

Dentre as novidades para a nova rodada de pagamentos temos os valores do benefício, que este ano pagam três montantes diferentes, sendo:

R$ 150 – Para famílias com um único membro;

R$ 250 – Para famílias com dois ou mais membros;

R$ 375 – Para famílias cujo as mães são as responsáveis pelo sustento do lar

A nova prorrogação do auxílio emergencial 2021 não permite novos cadastros, sendo direcionado apenas para os cidadãos que eram inscritos no ano passado. No entanto, vale lembrar que nem todos os beneficiários do ano passado vão ter direito ao benefício esse ano.

Para consultar se você está aprovado para a nova rodada de pagamentos, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o Portal de Consultas da Datapre v

Preencha seu nome completo

Preencha o nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida)

Data de nascimento

Por fim, clique em em não sou robô e em enviar

Os trabalhadores que não estão aprovados para o auxílio emergencial, tem até o dia 12 de abril para contestar a decisão. Se o trabalhador fizer a consulta e o resultado for “inelegível”, ele vai poder clicar sobre o botão “Contestar”.

Calendário de pagamentos

Calendário de pagamentos em poupança social digital do mês de abril, ou seja, da primeira parcela aos inscritos via aplicativo, site e CadÚnico. Vale lembrar que o calendário de saques dá primeira parcela é apenas para o mês de abril.

Terça-feira – 06 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em janeiro recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Sexta-feira – 09 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em fevereiro recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Domingo – 11 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em março recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Terça-feira – 13 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em abril recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Quinta-feira – 15 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em maio recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Domingo – 18 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em junho recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Terça-feira – 20 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em julho recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Quinta-feira – 22 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em agorsto recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Domingo – 25 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em setembro recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Terça-feira – 27 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em outubro recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Quinta-feira – 29 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em novembro recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Sexta-feira – 30 de abril

Inscritos via aplicativo e site nascidos em dezembro recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital.

Calendário Bolsa Família

Sexta-feira – 16 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (1) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Segunda-feira – 19 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (2) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Terça-feira – 20 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (3) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Quinta-feira – 22 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (4) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Sexta-feira – 23 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (5) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Segunda-feira – 26 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (6) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Terça-feira – 27 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (7) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Quarta-feira – 28 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (8) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Quinta-feira – 29 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (9) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

Sexta-feira – 30 de abril

Inscritos do Bolsa Família com Número de Inscrição Social – NIS terminados em (0) recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial.

