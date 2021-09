Covid-19: quem foi imunizado com Pfizer pode tomar a 2ª dose após oito semanas

O Ministério da Saúde divulgou ontem (22), uma nota no qual reduz de 12 para 8 semanas o intervalo para aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer, contra a Covid-19. Os cidadãos devem observar o cartão de vacinação e verificar se já podem concluir a imunização. Aproximadamente, 22 mil doses da Pfizer foram aplicadas no município.

A imunização segue pelas Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural, das 14h às 18h. A vacinação segue disponível para cidadãos a partir dos 12 anos de idade.

Para ser vacinado, o cidadão deve apresentar obrigatoriamente: RG, CPF ou Certidão de Nascimento, Cartão do Sus e, se possível, cartão de vacinação. Quem se vacinou contra o vírus da gripe, o Influenza, só pode se vacinar contra o Covid-19 após 14 dias da imunização.

Quem apresentou sintomas gripais deve aguardar, no mínimo, 14 dias (o ideal são 28 dias) após finalizar os sintomas para poder se vacinar contra a contra Covid-19. Todos deverão usar máscaras nos locais de vacinação.

Saiba o prazo mínimo para tomar a segunda dose da vacina:

CoronaVac: o prazo é de 28 dias

Astrazeneca: 12 semanas

Pfizer: 8 semanas

ASCOM/PMCC

Imagem/Pfizer Brasil