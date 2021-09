Chacina: Marcone suspeito de participar chega em Parauapebas

Chegada de Marcone de Jesus Silva, movimenta 20ª Seccional da Polícia Civil Parauapebas, ele é acusado de participação na chacina que fez cinco vítimas na cidade de Parauapebas, no último dia (12) de setembro.

Marcone de Jesus, 28 anos, está sendo preso com acusação de participação na morte de Ezequiel de Jesus Soares Brilhante, 24 anos, que estava desaparecido e a polícia em uma abordagem no Bairro Vila Nova, apreendeu um celular com um adolescente em que continha um vídeo na lixeira. O vídeo macabro mostra um jovem sendo assassinado e tendo o coração arrancado ainda batendo para fora do peito, neste vídeo segundo a polícia o homem que retira o coração da vítima seria Marcone de Jesus Silva.

O acusado teria trocado tiros com a polícia no último (16), deste mês, e se embrenhou no mato e desapareceu, a PRF conseguiu pegar o acusado em Colinas (TO), na última terça-feira (21), no momento em que ele foi pego estava em um carro de aplicativo com uma mulher e uma criança.

Marcone foi então encaminhado para a 20ª Seccional Parauapebas aonde chegou ontem por volta das 20:hs.

Imagem: Zé Dudu