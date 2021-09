Parauapebas tem um novo programa de Comunicação Rural

A agência Tagarela News, aprecia todos os produtores rurais através do seu novo canal de Comunicação Rural do sul e sudeste do Pará, com a jornalista Luana Borges. Com atualização de notícias do agronegócio.

Nas plataformas do jornal Correio do Pará, você acompanha as notícias, agenda de leilões de gado em toda região.

Na região de Parauapebas, o produtor Amaury, da fazenda Terra Boa atende pelo telefone (94) 99664-6737, ele compra e vende, cria e recria e engorda.

Na cidade de Xinguara, Léia Lima é assessora de Leilões Rurais, com muita experiência no mercado, no Pará e Mato Grosso, atende pelo telefone (94) 99165-1017.

Uma parceria de sucesso.

Luana agradece aos parceiros e comenta” nessa pandemia os meios digitais são muito importante para continuar movimentando o mercado agropecuário”.

Acompanhe o programa Tagarela Rural toda quarta-feira às 18H00 na Fanpage: Jornal Correio do Pará e fique informado sobre o comércio rural do sul e sudeste do Pará.