CPI retoma trabalhos com depoimentos de intermediários que negociaram vacinas

A Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid retoma os trabalhos nesta semana, após o fim do recesso do Legislativo, com depoimentos de intermediários que negociaram vacinas com o governo sem o aval das fabricantes dos imunizantes.

O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse em entrevista à GloboNews neste domingo, 1, que estão previstos os seguintes depoimentos:

Terça-feira – reverendo Amilton

Quarta-feira – coronel Marcelo Blanco

Quinta-feira – empresário Airton Cascavel

Inicialmente, estava previsto o depoimento de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, para quarta-feira. Porém, ele viajou para a Índia em 25 de julho, tendo sido notificado pela secretaria da CPI somente no dia seguinte.

Segundo Aziz, a previsão é que ele seja ouvido na próxima semana, assim como outras pessoas ligadas à Precisa Medicamentos, empresa que negociou vacinas com o governo brasileiro sem aval dos fabricantes.

Roma News