Crimes podem ter ligação e apontam para serial killer

Acrônica policial está cheia de casos de múltiplos assassinatos cometidos em série por uma única pessoal ou mais de uma pessoa, o que o cinema e a literatura popularizaram na figura e na expressão em inglês: serial killer. Por razões diversas, esses criminosos escolhem suas vítimas por um perfil específicos e atuam de maneira semelhante, seja para executar os seus alvos ou esconder os corpos, deixando assim uma espécie de assinatura nos homicídios. De personalidade perturbadora, eles intrigam a polícia e chocam toda a sociedade ao serem descobertos.

Nesta sexta-feira (11), a descoberta de, pelo menos, quatro cadáveres enterrados em um mesmo local, acendeu o alerta das autoridades para casos que podem ter ligação. A Polícia Civil confirmou que um dos corpos encontrados no cemitério clandestino do Maguari-Açu, em Ananindeua, é do jovem Rômolo Matheus Farias Xavier, 23 anos. Ele estava desaparecidos desde o dia 4 deste mês, depois que saiu de casa para encontrar uma mulher com quem estava se comunicando pela Internet.

A confirmação da identidade de um dos cadáveres é do diretor da Divisão de Homicídios (DH), delegado Cláudio Galeno. O corpo de Rômolo foi achado no mesmo local que do bombeiro Alan Tadeu Neco. Havia ainda mais um corpo nesse local descoberto hoje por autoridades de Segurança Pública, mas até o momento não foi identificado.

Até o momento, as autoridades procuram compreender a relação que há entre os dois homicídios e a ocultação dos cadáveres. Os perfis dos dois homens encontrados mortos no cemitério clandestino são semelhantes. Ambos são jovens e estavam de motos e saíram de casa para se divertir, aparentemente, além de terem sido enterrados em covas rasas no mesmo local.

Na narrativa de buscas de familiares e amigos, há a citação de uma mulher. Rômulo teria saído para um provável encontro amoroso com uma moça que havia conhecido pela Internet e Alan estaria falando com uma mulher em um bar em Ananindeua antes de desaparecer. As motos que os rapazes usavam também foram abandonadas no dia seguintes aos desaparecimentos.

Perfis e locais de desova podem indicar um ou mais criminosos em comum por trás desses crimes. Ou até mesmo a atuação de um serial killer, um assassino em série. Hipóteses que a polícia deverá investigar no curso do inquérito sobre o caso. As investigações continuam em sigilo.

fonte:dol.com