Criminoso é morto com tiro no pescoço em tentativa de assalto

Um criminoso, ainda não identificado, foi morto após ter sido alvejado com um disparo de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (07), durante uma tentativa de assalto frustrada na região do bairro Cristo Rei, na zona Sul de Teresina. O tiro atingiu a região do pescoço.

De acordo com as primeiras informações colhidas pelo Meionorte.com junto a Guarda Civil Municipal (GCM), ele estava na companhia de um comparsa quando abordaram uma moradora local e anunciaram o assalto. Uma segunda pessoa que passava no momento e flagrou o crime, reagiu e efetuou disparos de arma de fogo contra os elementos, onde um acabou sendo alvejado e outro conseguiu ainda fugir em uma motocicleta, em destino ignorado.

A GCM e os policiais militares do 1° Batalhão isolaram a área e acionaram a Perícia Criminal, que realizaram os primeiros levantamentos. Uma arma de fogo chegou a ser encontrada na cena do crime. O indivíduo não foi identificado até o momento, pois nenhum documento foi encontrado com ele. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo após o trabalho pericial.

