O sortudo fez sua aposta em uma lotérica localizada no Bairro Rio verde, na Rua 24 de Março, o acertador fez os cinco pontos, e ganhou R$40,247,97, a quina teve 83 ganhadores da quina, no jogo de numero 2388 realizado no dia 07/07/2021, que sorteou os números 08-30-33-37-45-48.

na quadra teve 5329 acertadores da quadra que receberão o valor de R$895,54.

Imagem:diariodonordeste.verdesmares.com