PM recaptura um dos três fugitivos do presidio de Parauapebas

Durante a manhã de hoje (8) de julho, uma Batalhão da PM conseguiu recapturar Josenildo Leal Vital, o mesmo foi localizado próximo à Vila 45, que pertence ao município de Canaã dos Carajás.

Josenildo Leal será transferido da Cadeia Pública de Parauapebas para uma unidade de segurança máxima, localizada na região metropolitana de Belém.

Continuam foragidos da justiça Reniuto de Sousa Nobre, Francisco Alexandre de Sousa, quem souber de informações que possam ajudar a localizar os dois outros fugitivos, pode entrar em contato com a Polícia Civil através do número do disk denúncia 181, sigilo absoluto.

Imagem: Redes Sociais