Crise hídrica e taxa de energia até 80% mais cara em agosto

Com a crise hídrica que afetando Brasil reflete na conta de conta de luz e passa no bolso, a população pagará uma conta 52% mais cara do que os últimos meses, estamos no bandeiramento vermelho que tende a aumentar a sobretaxa para o mês de agosto.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) definiu nesta terça-feira reajuste nas contas de energia elétrica (29). um novo valor para a bandeira vermelha patamar 2, que está sendo cobrada atualmente na conta de luz. Pela decisão, a taxa passa de R$ 6,243 por 100 kWh para R$ 9,49 por 100 kWh. O novo valor representa aumento de 52%.

O relator do processo, diretor Sandoval Feitosa, foi voto vencido. Ele sugeriu que a bandeira vermelha patamar 2 fosse elevada em apenas R$ 0,25, de R$ 6,243 para R$ 6,49. A ideia era submeter o aumento mais significativo a consulta pública, o que levaria a uma nova discussão em agosto.

O diretor-geral da Aneel, André Pepitone,, porém, afirmou que essa decisão poderia deixar custos descobertos. Segundo ele, já há um déficit de R$ 1,5 bilhão no valor arrecadado pelas bandeiras, e, em julho, o rombo deve aumentar. O argumento de Pepitone, acompanhado por outros diretores, foi de que manter a bandeira vermelha em patamar menor agora poderia elevar ainda mais a conta no futuro, prejudicando os consumidores.

Imagem:cartacapital.com