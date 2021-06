Vídeo: mulher tenta se matar jogando álcool no próprio corpo

Mulher ateia fogo no próprio corpo após o marido descobrir que ele estava o traindo, o caso aconteceu no Espírito Santo, o nome da mulher não foi divulgado, dois vídeos circulam nas redes sócias, mostrando o momento em que a mulher declara que vai se matar com álcool.

No segundo vídeo é possível perceber a mulher correndo com o corpo em chamas enquanto os vizinhos filmam. “Chama os bombeiros”, diz um. “Rola no chão, rola no chão”, grita o outro. A mulher foi socorrida por familiares em estado grave e encaminhada a um hospital de Vitória. O atual estado de saúde dela não foi divulgado.

