Curionópolis: Após discussão, mulher atropela marido, que morre no hospital

A Fazenda Fé em Deus, em Curionópolis, foi palco de uma tragédia familiar, por volta da 1h da madrugada deste sábado, 31 de julho. De acordo com relato da Polícia Militar, depois de ter ingerido bebida alcoólica junto com o marido, João Damião Dias, Marineide dos Santos Dias o matou atropelado. Após beber bastante, o casal travou uma áspera discussão. Em meio ao desentendimento, ele teria dito que ia embora.

João Damião, pessoa muito conhecida na região, entrou em sua camionete e, Marineide, na tentativa de impedir o marido, entrou no carro dela, um Jeep, deu a partida e acelerou na direção do carro do marido, que saiu da camionete, ficando na frente do veículo e sendo atropelado por ela. Ele ainda chegou a ser removido e socorrido no hospital da cidade, mas acabou vindo a óbito.

Avisados, policiais militares do 10º Pelotão do 23º BPM estiveram na casa de saúde, onde encontraram Marineide bastante alterada, sendo necessário que um médico lhe aplicasse uma medicação calmante e não sendo possível levar a acusada para a Delegacia de Polícia Civil, pois já se encontrava sedada.

De acordo com relato dos PMs, ao procurarem o investigador de plantão, este não foi localizado por telefone, nem em sua residência. O policial civil só foi encontrado em casa quase ao nascer do dia, pelos advogados de Marineide, enquanto a guarnição da PM teve de ficar no hospital resguardando a integridade física da acusada, o carro, a chave e os documentos do veículo.

Advogado afirma que a mulher não estava alcoolizada e que tudo não passou de uma fatalidade

Ouvido pelo Blog, o advogado Rafael Ribeiro, que defende Marineide dos Santos Dias, afirmou que, ao contrário do que consta no registro da Polícia Militar, ela não havia ingerido bebida alcoólica, apenas o marido.

O advogado explicou que o atropelamento não foi proposital. “Ele havia bebido e ela tentava impedi-lo de sair com o carro, mas o caminho é uma ladeira íngreme. Quando ela tentou frear, não conseguiu, acabando por atropelar João,” detalhou. Ribeiro informou que Marineide prestará esclarecimentos ainda neste sábado, na Delegacia de Polícia Civil de Curionópolis, mas não deve ficar detida. (Eleuterio Gomes)

Blog do Zé Dudu