Parauapebas acidente com vítima fatal na PA-275

Fim de semana trágico em Parauapebas, um grave acidente com vítima fatal foi registrado na tarde de (31) de julho, na PA-275 próximo ao lago que fica na chagada da cidade, o José Lucivaldo Silva do Nascimento motociclista teria perdido o controle ao passar em um buraco teria se desequilibrado e caído da moto, o motorista de um caminhão que estava logo atrás dele não teria conseguido frear a tempo e segundo populares o pneu do veículo teria passado por cima da cabeça do motociclista, que veio a óbito na hora.

A polícia analisa as imagens das câmeras de monitoramento para conseguir identificar o motorista do caminhão, que não prestou socorro e fugiu local do acidente sem prestar socorro à vítima.