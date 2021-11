Curso de Licenciatura Intercultural Indígena campus Parauapebas está com inscrições abertas

A comunidade Xikrin do Cateté, em especial seus educadores, estão comemorando uma conquista histórica para este povo, para a educação e para o município de Parauapebas: a oferta de um curso superior exclusivo para os xikrins, o curso de Licenciatura Intercultural Indígena 2022/Programa Forma Pará.

O processo seletivo já está com inscrições abertas, seguem até o dia 15 deste mês e serão realizadas exclusivamente via internet, por meio do endereço <https://www2.uepa.br/prosel/?p=2044>

Ao todo, serão ofertadas 50 vagas para os candidatos do povo Xikrin do Cateté. Atualmente, a comunidade é composta por cerca de 1,7 mil índios, distribuídos em 14 aldeias localizadas em um território distante cerca de 350 quilômetros de Parauapebas.

Abiridja Xikrin é professor titular da escola Bekoro Xikrin, da aldeia Pykatiokrãi, criada recentemente. Para ele, a oferta da licenciatura é um importante passo para que cada vez mais os xikrins possam permanecer nas aldeias e ocupar os espaços que lhes são de direito. “Nós mesmos temos que ser os professores dos nossos alunos. Nós queremos avançar nos estudos e administrar as nossas escolas. Isso é importante para nós”, defende o educador, que já fez sua inscrição.

O funcionário público Bep Nikrati Xikrin também já se candidatou a uma das vagas. Para ele, o momento é de felicidade. “É uma oportunidade que está aparecendo agora para nós, por meio da nossa luta. Ela nos ajudará a ter a capacidade e adquirir mais conhecimentos para assumir as nossas responsabilidades com nosso povo”, comemora ele.

Durante esta semana, o Setor de Educação Escolar Indígena (Seei) da Secretaria Municipal de Educação de Parauapebas (Semed) ficou bastante movimentado, pois o espaço foi disponibilizado para os interessados em se matricular no curso. “Já organizamos uma agenda de atendimentos com o objetivo de auxiliá-los nas inscrições e também incentivar a participação de mais candidatos”, diz Edite Smikidi, diretora do Seei.

Para Edite Smikidi, o curso representa uma conquista enorme para o povo Xikrin e para o município, que se torna exemplo para outras regiões do País. “É um momento histórico! O curso representa para o Xikrin uma espécie de descolonização, uma forma de incluir o indígena na construção de sua história; e para o município representa o bom diálogo e atendimento do governo para com este povo”, destaca a diretora, mencionando o quanto o povo Xikrin é valorizado em Parauapebas.

SOBRE O PROCESSO

O processo seletivo do curso será executado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do Núcleo de Formação Indígena (Nufi), da Coordenação do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Uepa e da Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA).

Poderão se inscrever candidatos indígenas do povo Xikrin que já concluíram o ensino médio. O edital pode ser acessado pelo seguinte endereço: https://www.uepa.br/sites/default/files/editais/edital752021.pdf

Conforme o publicado, o processo seletivo ocorrerá em duas etapas presenciais a serem realizadas na Escola Indígena de Ensino Fundamental Bep Karotin Xikrin, localizada aldeia Cateté, com prova escrita dia 28 e entrevistas nos dias 29 e 30 deste mês.

“A Universidade do Estado do Pará é uma realidade em Parauapebas. Já estamos ofertando, por meio dela, curso de graduação e pós-graduação. Além do mais, a construção do campus está a todo vapor. E, agora, estamos celebrando mais esta conquista, que também representa uma luta de mais de 13 anos para o município”, comemora o secretário de Educação, José Leal Nunes, mencionando que a educação superior também é prioridade para o governo municipal.

A divulgação do resultado final do processo está prevista para o dia 10 de dezembro e o período de matrícula, para 15 a 17 de dezembro.

