Unidade Móvel de Saúde da Mulher é entregue à comunidade

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, (Semsa), entrega oficialmente à população na manhã desta quarta-feira, 10, a Unidade Móvel Saúde da Mulher.

A entrega aconteceu durante a inauguração da praça Maria Luíza Saldanha, no bairro Nova Carajás. A carreta iniciou os atendimentos ao público com a oferta parcial dos serviços itinerantes que a unidade móvel irá disponibilizar.

Paralelamente à cerimônia de inauguração da praça e entrega da carreta, a Semsa promoveu ações com serviços voltados prioritariamente para as mulheres. A iniciativa marca o lançamento do programa “Prefeitura com a Comunidade”. Foram feitas consultas médicas, coleta de PCCU, ultrassonografia de mamas, vacina, avaliação nutricional e aferição de pressão arterial, entre outros diversos serviços ofertados pelas demais secretárias.

A Unidade Móvel:

A carreta é um consultório móvel que percorrerá a cidade, indo até onde a mulher Parauapebense está. Ela funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, levando diversos serviços de saúde, como por exemplo:

• Consulta ginecológica;

• Atendimento de enfermagem;

• Exames de ultrassonografia;

• Coleta de PCCU/colposcopia;

• Inserção de DIU;

• Eletrocardiograma;

• Exames laboratoriais;

• Vacinação;

• Referências para consultas e exames especializados.

“A Carreta irá percorrer o território municipal, zona urbana e rural, com um cronograma de localidades a serem assistidas, permanecendo de segunda a sexta-feira em cada local, e com retorno programado para 30 dias”, explicou o Diretor da Média e Alta Complexidade, Ronaldo Ribeiro.

Neste primeiro dia, 105 mulheres já utilizaram os serviços. Uma delas foi a auxiliar administrativa Jaíde Nunes.

“Hoje eu vim fazer a ultrassonagrafia. Trazer essa carreta para o nosso bairro foi mesmo uma grande ideia da prefeitura. Nós estávamos mesmo precisando. Uma iniciativa muito boa que vai ajudar a nós mulheres na prevenção”, comemorou ela.

“Há uma demanda muito grande e uma oferta muito pequena desses serviços. Com a Unidade Móvel, nós esperamos diminuir essa distorção prestando um grande serviço a saúde da mulher. Nosso intuito é aumentar a oferta de exames para que, se algo for detectado, a paciente seja encaminhada imediatamente para o tratamento adequado. Quanto mais cedo uma doença for detectada, maior será a chance de cura”, pontuou o gestor da pasta da saúde, Gilberto Laranjeiras.

“Estamos dando continuidade a um conjunto de ações em nosso município. Ainda há muito o que desenvolver, mas este é um avanço notável que vai percorrer os diversos bairros que compõem o município, tanto na zona urbana quanto na zona rural da nossa cidade”, afirmou o prefeito Darci Lermen.

