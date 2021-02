Defesa Civil intensifica monitoramento em Parauapebas

Município está em situação de alerta para risco de deslizamentos. Com previsão de mais chuvas para os próximos dias, redobra atenção pela prefeitura

A Defesa Civil de Parauapebas alerta a população para a previsão de muita chuva até sexta-feira, 19. A prefeitura tem intensificado o monitoramento nas 91 áreas de risco do município, das quais 61 são de risco de deslizamento.

E duas delas não aguentaram o peso das chuvas na madrugada desta quarta-feira, 17, quando foram registrados dois deslizamentos no bairro Liberdade, que atingiram duas famílias.

O coordenador da Defesa Civil, Jailson Souza, enfatiza que as famílias foram retiradas da área e estão recebendo total atenção do Serviço Social do município. “Parauapebas está em situação de alerta para o risco de deslizamentos e em situação de atenção para inundação porque até o final da manhã de hoje o nível do rio já se encontrava em 8,20 metros e continua subindo”, aponta ele.

Conforme a Defesa Civil, até o início da tarde desta quarta-feira já havia chovido 90,8% do esperado para o mês todo em Parauapebas: até as 14 horas foram registrados 96,2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Maior atenção da prefeitura está voltada para os bairros Betânia, Nova Vida, Nova Vitória, São Lucas, além do Liberdade, onde a ameaça de deslizamentos deixa os agentes da Defesa Civil em estado de alerta.

Contudo, o monitoramento se mantém em toda Parauapebas. Jailson Souza explica que o trabalho é feito em campo por técnicos especializados nas áreas de geologia, engenharia e meio ambiente. Eles fazem o levantamento da situação com auxílio de imagens aéreas obtidas com drone.

“Fazemos o acompanhamento de sistemas de monitoramento disponibilizados pelos principais órgão estaduais e federais, por alertas meteorológicos e de gerenciamento de risco”, diz Jailson Souza, acrescentando que os alertas para a população são feitos por meio de serviço de SMS, redes sociais e diretamente nas áreas de risco.

Serviço: A população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos números 3356-2597 e 199. Lembre-se: “Prevenir é preservar a vida!”.