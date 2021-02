Ao menos cinco rodovias federais no PA ficam com trechos intrafegáveis após forte chuva

Já na BR-158, entre Redenção e distrito de Casa de Tábua, as equipes do Dnit se deslocaram até o local que apresenta problemas semelhantes à da BR-155. Um bueiro foi levado pela enchente e filas de caminhões se formara dos dois lados da rodovia. A rodovia é a principal via de escoamento da produção agrícola do sul do Pará e também do estado do Mato Grosso.