Funcionário de escola é preso por assediar adolescente e armazenar pornografia infantil

Um homem de 47 anos foi preso na tarde desta terça-feira (16) suspeito de assediar um adolescente de 16 anos e por armazenar imagens pornográficas com crianças em Caçapava (SP).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é funcionário de uma escola pública e começou a ser investigado após a família do adolescente de 16 anos, que é portador de problemas mentais, denunciar o assédio.

“O adolescente estudava na escola onde o suspeito trabalha. O homem conseguiu o contato da vítima e começou a mandar mensagens de cunho sexual. A mãe monitora as redes sociais do filho e veio até a delegacia fazer a denúncia e nos mostrou as mensagens”, afirma o delegado Hugo Pereira, responsável pela investigação.

Uma equipe da polícia foi até o local de trabalho do suspeito, a escola Professor Fernando Pantaleão, no bairro Tijuco Preto, mas não encontrou o homem. Os policiais então seguiram até a casa dele, onde o homem assumiu que conversava com o adolescente e autorizou que a equipe fizesse buscas no computador.

“Os policiais encontraram centenas e mais centenas de fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Eram tantos arquivos que ainda não conseguimos identificar se o suspeito grava as fotos e vídeos ou se recebia os arquivos de terceiros”, afirmou o Delegado Hugo Pereira.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito confessou outros casos de assédio a alunos e ex-alunos durante o depoimento. “Ele confessou que mantinha conversas de cunho sexual com alunos e ex-alunos da escola, alguns menores de idade e outros que já são maiores”, disse.

O homem seguia detido na manhã desta quarta e ainda deve passar por uma audiência de custódia. Ele vai ser indiciado por armazenar pornografia infantil, crime com pena de um a quatro anos de prisão e multa.

O caso vai continuar sendo apurado e, se as investigações comprovarem que houve relação sexual com outras vítimas, o suspeito será denunciado por pedofilia, crime com pena de oito a 15 anos de prisão.

O que diz a prefeitura A Prefeitura de Caçapava informou que o servidor preso vai ser afastado diante do caso e que vai abrir uma apuração sobre o caso. Disse ainda que ele cumpria funções administrativas na escola, como secretário escolar, e não mantinha contato direto com os alunos.

“A direção informa que jamais desconfiou de qualquer ação inapropriada ou recebeu denúncia sobre a conduta do funcionário, só tendo conhecimento do fato mediante a prisão do acusado”, diz trecho da nota.