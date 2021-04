Delegado da Polícia Civil comete suicídio na tarde de terça-feira 28

Segundo informações que circulam em áudio pelas redes sociais o Delegado Marcelim, tirou a própria vida no final da tarde de terça-feira, 27, em sua residência em Belém

Marcelim atuou em Barcarena como delegado titular, atualmente estava na delegacia da Polícia Civil do Julia Seffer.

O áudio que circula pela internet traz a seguinte mensagem, “Estou aqui no local. Em princípio, suicidou-se com um tiro de sua arma na cabeça. Sentado numa cadeira, assistindo TV, com os pés cruzados em cima de um e um bilhete embaixo dos pés.”

A polícia vai investigar se de fato foi suicídio.

chocopeba.com