Governo divulga nova data da prova para o cargo de praça da Polícia Militar do Pará

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicará nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), o novo cronograma para a execução do certame para o cargo de praça – masculino da Polícia Militar do Pará. A prova acontecerá no dia 6 de junho de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Atento ao cenário epidemiológico no estado do Pará, a Seplad trabalha de forma efetiva para que o novo cronograma referente aos certames das Polícias Civil e Militar do Pará sejam executados seguindo os protocolos sanitários de combate à disseminação da Covid-19.