Dezembro Vermelho – ações educativas contra a Aids são intensificadas

A campanha Dezembro Vermelho foi lançada oficialmente nesta terça-feira (1º). Com o tema “Atenção, cuidado e prevenção! #ParauapebasPrevenido”, a programação da campanha e seus objetivos foram apresentados na sede do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)/Serviço de Atenção Especializada (Sae) pelo representante da ONG Amigos para sempre, Vangberto Sousa, por Ana Lúcia Silva da Pastoral, da Aids, e pelos profissionais da rede pública de saúde enfermeira Milka Régia (CTA/SAE), Francisco Farias, coordenador do CTA/SAE e o médico infectologista, Tiago Soares.

As ações do Dezembro Vermelho buscam sensibilizar a população quanto à importância do acesso à informação adequada sobre HIV, sobre a evolução dos métodos de prevenção e de tratamento. A campanha tem como objetivo orientar a população sobre as formas de infecção pelo HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); promover práticas de prevenção, incentivando o uso de preservativos e todos os métodos de prevenção combinada; divulgar os serviços públicos de testagem rápida; captar pessoas para realização de testes rápidos; contribuir para romper os preconceitos e estigmas que envolvem o HIV/AIDS.

Para o secretário de saúde de Parauapebas, Gilberto Laranjeiras, a campanha de cunho nacional é de extrema importância para a sociedade. “A AIDS não apresenta sintomas, por isso, o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico, desde o início, são fundamentais para interromper a cadeia de transmissão do vírus; e, também, para que o tratamento seja realizado da maneira adequada” enfatiza o secretário.

Tratamento

Quando positivo para HIV, o paciente é encaminhado para o tratamento especifico. É importante manter o tratamento, uma vez que a doença não tem cura, mas pode ser controlada com medicamentos disponíveis nas unidades de saúde. O tratamento para as infecções são disponibilizados nas farmácias das unidades.

Indicadores em Parauapebas

Segundo dados registrados do CTA/SAE, em Parauapebas, de janeiro até dezembro de 2020 foram notificados 73 novos casos de HIV/AIDS, sendo que 56 são HIV, 13 são AIDS e 04 casos de HIV em gestantes.

Programação do Dezembro Vermelho em Parauapebas

Unidade Básica de Saúde (UBS)

Durante o mês de dezembro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das zonas urbana e rural realizarão atividades educativas e testagem rápida de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Cada UBS terá uma data e horário específico para palestras informativas abordando ISTs, oferta de testes rápidos, distribuição de folders e preservativos.

Corujão do CTA

03,10 e 17/12 – Com atendimento estendido das 18h às 00h

Blitz da prevenção

05/12 – Praça do Cidadão – Rio Verde – 08h às 11h

12/12 – Av. dos Ipês – Próx. a feira/supermercado Verdurão – Cid. jardim – 08h às 11h

19/12 – Rotatória da Rua 14 – Cidade Nova/B. União.- 08h às 11h

Texto: Nívea Lima / Imagem: Ascom

Assessoria de Comunicação/PMP