Vale abraça campanha Natal sem Fome 2020

Empresa mobiliza sua praça digital do voluntariado no combate à fome no Brasil

A Vale é a nova parceira da campanha Natal Sem Fome 2020, realizada pela Ação da Cidadania. O objetivo é mobilizar voluntários no combate à fome em todo o país. Por meio da plataforma digital Rede Voluntária Vale, a empresa vai contribuir para mobilizar a sociedade para realizar doações financeiras para a campanha.

A ação será realizada via matching: a cada R$ 1 doado via Rede Voluntária (https://redevoluntariavale.com.br/natal-sem-fome/), a Vale fará uma doação de R$ 10. Ao alcançar R$ 100 mil em doações de voluntários, a campanha “Rede Voluntária Vale e Natal sem Fome” será encerrada e a Vale fará um aporte de R$ 1 milhão. A meta é garantir a entrega de 1,1 milhão de refeições para os brasileiros. Após o encerramento da campanha da Rede Voluntária Vale, novas doações poderão ser feitas diretamente no portal da Ação da Cidadania (www.acaodacidadania.org.br). Além da mobilização financeira, a Vale também prestará apoio logístico à campanha, usando os trens que circulam nas ferrovias Estrada de Ferro Carajás e Vitória a Minas para transportar os alimentos.

Para Flávia Constant, Gerente Executiva de Investimento Social, Cultura, Pesquisa e Conhecimento da Vale, a atuação voluntária em torno de uma causa urgente como a da fome é fundamental para salvar vidas. “O voluntariado tem um papel essencial para a sociedade, e em períodos como os que estamos vivendo, de pandemia, torna-se ainda mais necessário. Ao abraçar a campanha Natal Sem Fome 2020, esperamos ampliar essa rede de solidariedade para apoiar quem mais precisa, com a urgência que o tema exige”, afirma.

Para Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania, o voluntariado é uma das principais ferramentas de comunicação e também um poderoso aliado na conscientização e na mobilização social. “É justamente com o intuito de sensibilizar a população para o problema da fome e convencê-los a doar para o Natal Sem Fome, que a ONG Ação da Cidadania fechou essa parceria com a Vale. Acreditamos no trabalho sério da instituição, mais ainda quando se trata de uma rede de solidariedade em prol do bem comum. Essa, como outras parcerias, é mais uma oportunidade de mostrar que empresas privadas por meio de seus programas sociais podem levar ao povo brasileiro um pouco mais de dignidade, principalmente para aqueles que mais precisam. É uma forma de acreditar no potencial de cada entidade e em seu poder de transformação”, salientou Souza.

Criada em 1994 por Herbert de Souza, o Betinho, a Campanha Natal Sem Fome é considerada uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil e já arrecadou mais de 32 milhões de kg alimentos para 20 milhões de pessoas em todo o país. A expectativa para este ano é arrecadar mais de 10 milhões de reais para o combate à fome, com ativações em todo o país até meados de dezembro. Para fazer doações, basta acessar a plataforma digital da Rede Voluntária Vale: https://redevoluntariavale.com.br/natal-sem-fome/.

Sobre a Ação da Cidadania

A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano. Desde sua criação, a ONG deu início a uma série de iniciativas, sendo o Natal Sem Fome a mais célebre delas. Após dez anos sem ser realizada, a campanha voltou em 2017 e, em 2020, ganhou força total para ajudar os agora dezenas de milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Cadastro Único do Governo Federal.

Sobre Rede Voluntária Vale

Lançada em abril de 2020, a plataforma digital Rede Voluntária Vale foi criada com o objetivo de potencializar ações sociais do voluntariado da Vale, criado há 16 anos e que mobiliza ações de empregados, de seus familiares e de quaisquer pessoas dispostas a fazer a diferença na vida de outra pessoa. Mais informações em www.redevoluntariavale.com.br.

vale.com