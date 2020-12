Vale reduz em mais de 60% o prazo para pagamento de pequenos fornecedores locais

Pagamentos devem ser feitos em apenas 20 dias e beneficiarão cerca de 700 pequenas empresas; medida visa promover o desenvolvimento social

A partir do dia 1º de dezembro, a Vale reduzirá o prazo de pagamento para 20 dias após o recebimento de nota fiscal válida a todos os pequenos fornecedores locais. A mudança representa uma redução de mais de 60% no prazo de pagamento. Mais de 700 empresas, nos seis estados onde a Vale atua no país (Pará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro) serão beneficiadas. A medida, que será aplicada tanto a contratos vigentes quanto a novos, tem como principal objetivo contribuir para o progresso social das comunidades locais, impactando positivamente a saúde financeira dos fornecedores.

“Estamos praticando aqui uma escuta ativa que tem sido determinante nas nossas decisões empresariais”, destaca o diretor-executivo de Suporte aos Negócios, Alexandre Pereira. “Temos a ambição de ser uma referência de geração, mas também de compartilhamento de valor. É muito gratificante poder contribuir para o progresso social nas comunidades onde atuamos, associado a um melhor equilíbrio financeiro de pequenos fornecedores para gerar valor para a sociedade. Esse crescimento em conjunto e com ações transformacionais são fundamentais e estão alinhadas ao nosso propósito”,

Conjunto de ações em prol do desenvolvimento sustentável

Esta é mais uma iniciativa da Vale em direção ao desenvolvimento sustentável nas regiões onde atua através da união de forças com a cadeia de suprimentos. Cabe lembrar ainda que, em março, período de eclosão da pandemia de Covid-19 no Brasil, a Vale adotou diversas medidas de suporte aos fornecedores, como a antecipação de pagamentos a cerca de 3 mil pequenas e médias empresas.

Além disso, em agosto, a empresa lançou o Programa Partilhar, que busca fomentar o desenvolvimento social das comunidades em parceria com sua cadeia de suprimentos. Utilizando uma metodologia inovadora, a Vale está priorizando em seus processos de contratação os fornecedores com maior contribuição socioeconômica para cada região e oferecendo um cardápio de incentivos voltado para a capacitação e aumento da competitividade dessas empresas.

vale.com