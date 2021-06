Dia mundial do disco voador: casos que aconteceram no Brasil

Segundo relato da médica Dr. Wellaide, então com 24 anos, que atendeu a vários pacientes no posto de saúde da cidade de Colares, seus pacientes apresentavam crise nervosa, cefaleia, astenia, amortecimento parcial do corpo (paresia), tremores generalizados, tonturas e também queimaduras de 1º grau e marcas de microperfurações. Ainda segundo o depoimento da médica, os homens apresentavam as marcas no pescoço, enquanto a única mulher supostamente vítima dos aliens trazia as marcas sobre o seio.

Em novembro de 1977, a agência de Belém do então Serviço Nacional de Inteligência (SNI) enviou um documento à agência central, em Brasília, relatando sobre o caso. Eles informaram que inicialmente acreditava-se que tudo não se passava de misticismo da população pobre da região, mas, depois, os eventos se tornaram mais evidentes, chegando à montagem de um posto de vigia para fotografar a tal luz que feria as pessoas. Houve vários registro da luz e de supostos OVNIs, mas nunca houve consenso entre a equipe de que os objetos voadores não se tratavam apenas de corpos celestes.

Ainda com documentos classificados (ou seja, secretos) não divulgados pelos militares brasileiros, o caso permanece um mistério. Ele ganhou tanto destaque que virou documentário no canal History Channel, no qual foi chamado de “Caso Roswell brasileiro” — referência a um dos casos mais famosos de OVNIs do mundo, ocorrido na cidade de Roswell, Estados Unidos, em 1947.

4. A Noite Oficial dos OVNIs (1986)

Provavelmente o caso mais famoso de OVNIs no Brasil, aquela que ficou conhecida como “A Noite Oficial dos OVNIs” aconteceu em 19 de maio de 1986. Tudo começou quando objetos estranhos foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta I) e, a partir disso, caças F5 e Mirage saíram das Bases Aéreas de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás.

Ao todo, foram avistados — e perseguidos — 21 OVNIs, com o evento podendo ser visto de quatro estados diferentes (Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo) e durando cerca de três horas. Relatos de caças da FAB perseguidos pelos OVNIs e registro das conversas mantidas entre os pilotos e os controladores de voo estão entre os documentos mais valiosos da ufologia brasileira.

No dia seguinte, em 20 de maio, o tenente-brigadeiro do ar Octávio Júlio Moreira Lima, então ministro da Aeronáutica, convocou uma coletiva de imprensa para contar ao Brasil sobre a operação montada às pressas no dia anterior para perseguir os objetos voadores não identificados.

Em 2009, a FAB divulgou um relatório oficial sobre o caso no qual afirmava que “os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados”. Em suma, para os militares brasileiros que acompanharam a Noite Oficial dos OVNIs, são vários e fortes os indícios de que aqueles objetos poderiam ser, de fato, discos voadores.

Em 2016, a Aeronáutica divulgou uma série de documentos na íntegra, agitando ainda mais a curiosidade dos entusiastas do tema e em especial de quem pesquisa um dos eventos de ufologia mais conhecidos do país.

5. Incidente em Varginha (1996)

É claro que este evento não poderia ficar de fora da lista. Provavelmente o mais famoso e midiático dos casos de presença alienígena no Brasil, o Incidente em Varginha diz respeito à suposta aparição de naves e seres extraterrestres na cidade de Varginha, Minas Gerais, em 1996.

Segundo os relatos, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, além da amiga de ambas, Kátia Xavier, teriam visto uma criatura de aspecto humanoide ao passarem próximas a um terreno baldio. De acordo com o depoimento do trio, o ser teria pele marrom, aparência viscosa, grandes olhos saltados e avermelhados e três protuberâncias na parte superior de sua cabeça.

Envolto em uma série de mistérios e teorias de conspiração, o caso ficou famoso no mundo todo. As três garotas chegaram a afirmar à época que o alien se comunicou por meio do pensamento com elas e, além disso, a mãe das irmãs Silva teria dito que uma pessoa desconhecida tentou subornar a família a fim de que elas não dessem mais qualquer depoimento sobre o caso.

Oficialmente, a conclusão do inquérito da Polícia Militar é de que a tal criatura de pele marrom e olhos avermelhados seria, na verdade, um cidadão de Varginha conhecido como Mudinho, “que provavelmente apresenta algum desvio mental e cujas características puderam ser posteriormente evidenciadas no estudo fotográfico de simulação”. Para as autoridades, Mudinho estaria sujo de barro graças às fortes chuvas da região e foi visto agachado junto a um muro, o que o levou a ser confundido com um alien por “três meninas aterrorizadas”.

Contudo, muitos ufólogos contrariam esta versão, alegando que as três meninas conheciam o tal Mudinho e que jamais o descreveriam como um ser assustador, de baixa estatura, com olhos grandes avermelhados e protuberâncias na cabeça. Além disso, a presença de várias viaturas da Escola de Sargentos de Armas na região em datas próximas às dos avistamento de OVNIs e aliens também reforça a posição daqueles que acreditam que as autoridades estão escondendo algo — a explicação oficial para a presença das viaturas diz que a movimentação visava levar os veículos para a revisão (algo comprovado por meio de notas fiscais).

Segundo o ufólogo Marcos Petit, um dos mais famosos estudiosos do caso de Varginha, engana-se quem acredita que houve apenas um “ET de Varginha”. Em entrevista à EBC, ele afirmou que o grupo de pesquisadores do qual faz parte “não só tomou conhecimento e investigou o caso do avistamento de uma criatura de padrão totalmente apartado de tudo que conhecemos aqui na Terra” — o ET descrito pelas meninas —, mas também “de outros depoimentos de civis, e mesmo de militares do Exército, do Corpo de Bombeiros de Varginha, e de membros da Polícia Militar de Minas Gerais, que descreveram o contato e a captura de seres exatamente iguais aos reportados pelas ‘meninas do caso’, cujos depoimentos deram origem à pesquisa”.

Em suma, não seria apenas um alienígena, mas vários deles, cuja existência vem sendo acobertada pelas autoridades desde então. Enfim, como a maioria dos grandes casos de contato imediato com seres extraterrestres, o Incidente em Varginha (que já ganhou até um FPS de respeito) permanecerá um grande mistério.

