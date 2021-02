Diretoria da Mulher já está atuando em Canaã dos Carajás

Com o objetivo de planejar e executar as políticas públicas voltadas para a mulher em Canaã dos Carajás, já está em atuação no município a Diretoria da Mulher, que está atuando subordinada à Secretaria Municipal de Governo. O fortalecimento de políticas públicas nessa área é um compromisso da prefeita Josemira Gadelha, que pretende criar em breve a Secretaria Municipal da Mulher

Segundo a responsável pela diretoria, Marili Terezinha Souza, a atuação será com foco na proteção, combate à violência, e promoção da mulher, por meio do empoderamento social e econômico.

“Nós estamos atuando buscando qualificar essa mulher, canalizando ela, quando ela nos procura, que ela procure já as ferramentas que o governo tem”, disse. Ela lembrou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, atua na orientação e qualificação para as mulheres empreendedoras. O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Sustentável também tem recursos específicos para mulheres em situação vulnerável.

Novos editais de cursos também tem tido um percentual de vagas para as mulheres. Um exemplo disso é o curso de Introdução em Programação na Linguagem Python, que está com inscrições abertas, e reserva 50% das vagas às mulheres. “As políticas públicas estão sendo canalizadas para a mulher, para garantir seus direitos”, completou Marili.

Ainda segundo ela, a diretoria já vem buscando parcerias com a sociedade civil e outras instituições, como a Associação Comercial (Aciacca) e o Sine.

