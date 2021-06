O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) informa novo desvio de trânsito no bairro Liberdade devido às obras do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap).

O acesso ao bairro continua em sentido único pela Rua 10, seguindo para a rua Santa Catarina. Já a saída durante o período de obra será realizada pela rua Vinicius Morais, seguindo para a via Perimetral Norte. Barreiras de concreto (new Jersey) foram colocadas no cruzamento da Santa Catarina com a Perimetral Norte, para direcionar o fluxo de trânsito e evitar a circulação em mão dupla na rua Santa Catarina.

Os agentes de trânsito estão no local orientando os condutores sobre as mudanças e juntamente com equipes do Prosap irão reforçar a sinalização no perímetro da obra.

Ascom/Pmp