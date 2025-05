Dupla é presa por tráfico de drogas em Marabá

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais estavam em deslocamento entre dois pontos de bloqueio estratégico quando avistaram dois homens em uma motocicleta Honda Pop vermelha, ano 2025. Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos ocupantes tentou se desfazer de uma porção de substância semelhante a crack.

Dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes na noite do último domingo (4), em Marabá, no sudeste do Pará. A ação foi realizada por uma guarnição da Polícia Militar durante patrulhamento na região da Folha 30.

Os suspeitos foram alcançados e identificados como Bruno e Daniel. A droga descartada por Bruno foi localizada logo em seguida, totalizando cerca de 70 gramas. Com os suspeitos, os policiais apreenderam ainda dois celulares, uma corrente, um relógio e R$ 8 em espécie.

A ocorrência foi registrada por meio de Boletim de Ocorrência e os suspeitos seguem à disposição da Justiça.