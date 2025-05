Paysandu vive crise e escancara dependência de Rossi

O Paysandu atravessa um momento delicado na temporada. Depois de um início promissor, o clube acumula nove jogos sem vitória, um jejum que expõe não apenas a queda de rendimento da equipe, mas também uma preocupante dependência do atacante Rossi.

Contratado em janeiro de 2025 junto ao Vasco da Gama, Rossi chegou ao Papão com status de reforço de peso e rapidamente conquistou a torcida. Torcedor declarado do clube, o atacante estreou no Campeonato Paraense e brilhou logo nas primeiras rodadas. No dia 25 de janeiro, marcou seu primeiro gol com a camisa bicolor na vitória por 4 a 2 sobre o Águia de Marabá, sendo eleito o craque da segunda rodada do Parazão.

O auge de sua performance veio em 19 de março, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o São Raimundo-RR, resultado que garantiu o Paysandu na final da Copa Verde contra o Goiás. No entanto, a maré positiva durou pouco.

Desde essa atuação de destaque, Rossi não voltou a marcar e acabou se afastando por lesão. Sua ausência vem sendo profundamente sentida em campo. O último triunfo do Papão foi justamente diante do Águia de Marabá, pela semifinal do Parazão. Desde então, são nove partidas sem vitória, um sinal claro da fragilidade ofensiva da equipe sem seu principal jogador.

A falta de um substituto à altura evidencia limitações no elenco e preocupa tanto a comissão técnica quanto a torcida. Com uma sequência exigente de jogos pela frente e a pressão por resultados aumentando, o Paysandu precisa urgentemente encontrar alternativas para superar a “Rossi-dependência” e voltar a vencer.

A missão é difícil, mas essencial para manter vivas as aspirações do clube na temporada. Reorganizar o setor ofensivo e encontrar novas lideranças dentro de campo são os primeiros passos para o Papão reencontrar o caminho das vitórias.

Informações por Roma news

Foto por Paysandu