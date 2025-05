É preso suspeito de tentar matar presidente municipal do PL em Belém

Deyje, que também é assessor do deputado federal Éder (PL), foi alvejado com três tiros de arma de fogo no bairro da Marambaia, na capital paraense, no último dia 9 de maio. Deyje foi baleado quando deixava seu carro em uma oficina.

Segundo a Polícia Civil, após análises de câmeras de segurança do local do crime, foi possível identificar o modelo e a placa do veículo utilizado na ação criminosa. O carro foi localizado em frente a uma residência no bairro Maguari. O suspeito foi identificado e abordado pelos policiais após sair da casa em direção ao carro.

O suspeito ainda tentou empreender fuga, mas foi detido pelos agentes. Ele confessou a participação no crime que culminou no baleamento da vítima e também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas”.

Durante as buscas no veículo e na residência, foram apreendidas seis munições de arma calibre .38, grande quantidade de drogas, um bloqueador de sinal e dois aparelhos celulares envoltos em papel alumínio, além de uma tornozeleira eletrônica danificada.

As investigações continuam para localizar demais envolvidos no crime.