Motociclista morre após colidir com árvore caída em estrada de São Domingos do Capim

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira (19) após colidir com uma árvore caída em uma estrada na saída do município de São Domingos do Capim, no nordeste do Pará.

De acordo com testemunhas, a árvore já havia começado a ser removida, mas o serviço não foi concluído. Ainda não há informações sobre o motivo da interrupção da remoção do obstáculo.

Imagens registradas por moradores da região mostram a gravidade do acidente: o corpo do motociclista aparece caído próximo à árvore, enquanto a motocicleta foi arremessada a alguns metros de distância, ficando sobre o meio-fio. Tudo indica que, ao não perceber a presença da árvore na pista, o motociclista colidiu violentamente e morreu no local.

As autoridades foram acionadas e devem investigar as circunstâncias do acidente, bem como a responsabilidade pela falta de sinalização ou remoção completa da árvore caída.

Informações por Roma news

Foto reprodução redes sociais