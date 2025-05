Homem é preso em flagrante por agredir mulher em bar no município de Tailândia, no Pará

Um homem foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (15), em Tailândia, no nordeste do Pará, após agredir fisicamente uma mulher que trabalha em um bar localizado no mercado municipal da cidade. A prisão foi efetuada por agentes da Polícia Civil do Pará, após a vítima denunciar o caso.

De acordo com informações da corporação, a mulher procurou a Delegacia de Tailândia relatando que foi agredida por um cliente ao cobrar uma dívida referente ao consumo de bebidas no estabelecimento onde trabalha.

Após o registro da ocorrência, a equipe de plantão iniciou diligências na região do mercado municipal e em outros pontos da cidade. O suspeito foi localizado na Praça do Povo, no centro de Tailândia.

Ele foi detido e encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A identidade do agressor não foi divulgada pelas autoridades.

Informações por Roma news

Foto por polícia civil