Eldorado: Caminhada das Mulheres Encerra as Ações Alusivas ao Agosto Lilás

Durante todo o Mês de Agosto a Coordenadoria da Mulher realizou a Campanha Agosto Lilás, esse é o mês de conscientização do combate à violência contra a mulher.

Para encerrar as ações alusivas ao Agosto Lilás a Prefeitura Municipal em parceria com a Coordenadoria da Mulher realizou nesta manhã a caminhada das Mulheres, a classe feminina foi as ruas para dizer não a toda e qualquer tipo de violência.