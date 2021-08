Passeio ciclístico e caminhada por mais segurança no trânsito de Parauapebas

Um trânsito seguro depende de todos nós! Essa foi a mensagem passada durante o passeio ciclístico e caminhada pela paz no trânsito, que percorreram as ruas de Parauapebas no último domingo,29, realizado pela Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi).

O movimento pela paz marca a Operação Trânsito Seguro, que tem como objetivo reduzir os índices de acidentes no município e chamar a atenção quanto à participação de todos, para a construção de um trânsito mais seguro.

“Estamos reforçando nossas ações de fiscalização para reduzir as estatísticas de acidentes. Com esse movimento, queremos chamar a atenção de todos, para diminuirmos a imprudência e pedir à população que seja nossa parceira para promovermos um trânsito mais seguro”, explica o gestor da Semsi, Denis Assunção.

Mais de 200 pessoas saíram às ruas, entre servidores da Semsi, ciclistas e populares, que participaram da programação, para chamar a atenção quanto à responsabilidade de todos no trânsito.

Marcia Cleia Araújo, presidente da União dos Ciclistas de Parauapebas (UCP), destaca a importância do evento para sensibilizar a população quanto à quantidade de acidentes que ocorrem no município.

“Temos visto a dor de famílias que estão perdendo seus entes queridos em acidentes de trânsito. Essa realidade precisa mudar; estamos nesse movimento pela paz para sermos parceiros e contribuir pela paz no trânsito”, destaca a ciclista.

Operação Trânsito Seguro

Com o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, a operação conta, além de blitze de fiscalização, com uma campanha educativa para intensificar as ações de conscientização da população sobre os principais fatores de risco de acidentes no trânsito.

Nesta semana, diversas ações voltadas para os ciclistas, como palestras, panfletagem e blitze do ciclista, serão realizadas em parceria com empresas da iniciativa privada para alcançar os ciclistas que utilizam a bicicleta diariamente como meio de transporte.

A campanha educativa contempla palestras, rodas de conversa, cursos e blitze educativas voltadas para motoristas de empresas de ônibus, mototaxistas, ciclistas, taxistas, trabalhadores de delivery, dentre outros. As ações seguem até a Semana Nacional de Trânsito, que será realizada no próximo mês de setembro, no período de 18 a 25.

