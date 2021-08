Conferência debate a assistência social em Canaã dos Carajás

“Assistência Social: Direito do povo e dever do estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garanti proteção social.” Esse foi o tema escolhido para a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social em Canaã dos Carajás, realizada nesta quinta-feira (26) em Canaã dos Carajás.

Reunindo governo, organizações e sociedade civil, a Conferência debate os caminhos para a ampliação da atuação social e define metas para os próximos anos. Antes da conferência principal, a Secretaria de Desenvolvimento Social ouviu pessoas da zona urbana e rural para compreender melhor as necessidades da população e debatê-las durante a conferência.

“É um dia oportuno para que a comunidade possa expressar os seus anseios, os seus desejos e muito bem também trazendo propostas para que a gente possa avançar nessa política a cada dia” explicou Ronaldo Araújo, secretário de Desenvolvimento Social.

Olga Tabarana, presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região, falou sobre a conferência “A conferência de assistência tem o objetivo de pensar propostas para melhorar o serviço da política pública da proteção social em nível territorial em cada município. Por isso que ela é importante, porque ela envolve todos os atores envolvidos nessa política para ampliar os serviços que o município está oferecendo.”

ASCOM/PMCC